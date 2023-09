Gli Altri Laziali, Maximiano ne prende 7! Crespi fa fatica, quanti gol a centrocampo...

Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per fare nuova esperienza o che non rientravano nel progetto tecnico di Sarri. La stragrande maggioranza di queste cessioni sono state concluse sulla base di un prestito con opzione, o senza, di riscatto. E' proprio per analizzare nel dettaglio le loro prestazioni e aggiornare sulla continuità di rendimento di questi giocatori, che fa ritorno la rubrica settimanale: 'Gli Altri Laziali'. Gli occhi saranno costantemente puntati sull'impiego dei seguenti calciatori: Matteo Cancellieri (Empoli, prest. con dir.), Akpa Akpro (Monza, prest. con dir.), Fares (Brescia), Crespi (Cosenza), Bertini (Spal), Furlanetto (Fermana), Adamonis (Perugia), Floriani (Pescara), Marino (Foggia), Maximiano (Almeria, prest. con obbl.), Raul Moro (Real Valladolid, prest. con dir.), Marcos Antonnio (Paok Salonicco, prest. con dir.).

Serie A

CANCELLIERI (Empoli) - Cambia l'allenatore e cambiano anche le gerarchie? Forse è presto per dirlo. Di certo c'è solo che, alla prima sulla panchina con Andreazzoli, Cancellieri perde la titolarità garantitagli da Zanetti. Nella partita persa 0-1 contro l'Inter, l'esterno subentra a soli 11' dalla fine, rendendosi protagonista di qualche fiammata, ma mai di reali pericoli.

AKPA AKPRO (Monza) - Secondo pareggio consecutivo per il Monza. La squadra di Palladino, ospite della Lazio, esce dall'Olimpico con in tasca un ottimo punto ottenuto per 1-1. Akpa Akpro, inizialmente in panchina, viene mandato in campo all'84' per garantire quantità e copertura in una fase di sofferenza del match. Per l'ivoriano si è trattato dell'esordio con la maglia brianzola, proprio contro la sua ex squadra.

Serie B

FARES (Brescia) - Ha trovato finalmente lo spazio e la continuità sperata Mohamed Fares. Nelle ultime due uscite del Brescia, entrambe terminate 0-0, il terzino è partito titolare nella prima contro il Venezia, mentre è subentrato 58' nella sfida seguente sul campo dello Spezia.

CRESPI (Cosenza) - Valerio Crespi non riesce a ritagliarsi un ruolo primario nel Cosenza. Gli ultimi due appuntamenti, da questo punto di vista, sono stati emblematici. Contro il Palermo l'attaccante ha contato la seconda panchina consecutiva, per poi subentrare all'89' contro la Cremonese, pochi giorni dopo.

Serie C

BERTINI (Spal) - Primo gol tra i professionisti per Marco Bertini. Il centrocampista della Spal, la scorsa settimana, ha deciso al 93' la sfida tra gli Estensi e la Juventus U-23, sbloccando il risultato che, fino a quel momento, era rimasto fermo sullo 0-0. Un gol, ma soprattutto una prestazione, premiate con la titolarità anche nella partita successiva contro la Lucchese.

FURLANETTO (Fermana) - Non è iniziata come sperava la stagione di Furlanetto. Il portiere ex Primavera non è ancora riuscito a esordire con la maglia della Fermana ed è stato relegato in panchina nelle prime quattro uscite di campionato.

ADAMONIS (Perugia) - Adamonis si mette in mostra a Perugia. Sempre titolare con gli umbri, il portiere in prestito dalla Lazio si rivela anche una garanzia. E' decisiva la sua parata nel finale contro il Rimini, quando al 92' con un grande riflesso nega agli avversari il 3-2. Meno impegnativa, invece, la sfida precedente contro il Pontedera.

FLORIANI (Pescara) - Finalmente l'esordio! Dopo tre panchine consecutive, Floriani parte titolare contro il Pescara nella partita vinta per 1-2 contro il Sestri Levante. La sua partita dura 45', all'intervallo Zeman decide di sostituirlo.

MARINO (Foggia) - Gol per Bertini. Gol anche per Marino. Il centrocampista regala la vittoria al Foggia contro il Catania: il suo destro da fuori è imprendibile per il portiere avversario.

Liga

MAXIMIANO (Almeria) - L'inizio di stagione è buio, buissimo per l'Almeria e, di conseguenza, anche per il suo portiere Maximiano. Il portoghese, dopo aver subito due gol contro il Valencia, ne incassa addirittura cinque nella sfida persa 5-1 contro il Siviglia. Nessuna grande responsabilità per l'ex Lazio che, anzi, è protagonista di buoni, ma inutili, interventi.

Secunda Division

RAUL MORO (Real Valladolid) - Settima presenza consecutiva per Raul Moro. Il classe 2002 si sta rivelando il dodicesimo uomo del Real Valladolid. I suoi scatti, le sue giocate, sono elementi utili a Pezzolano per le ultime mezz'ore dei match. Lo sono state anche in una partita speciale per Raul che, questa volta da avversario, è tornato a Oviedo per affrontare la sua ex squadra.

Souper Ligka Ellada

MARCOS ANTONIO (Paok Salonicco) - Quando tornerà Marcos Antonio? Questa è la domanda che si stanno facendo anche a Salonicco. Il centrocampista brasiliano è alle prese con un problema all'inguine che lo tiene fuori da qualche tempo prima del trasferimo al PAOK.