Gli Altri Laziali, Raul Moro si ferma per infortunio: l'entità

Sognava forse di trovare più spazio e giocare con maggiore continuità Raul Moro alla Ternana. L'ala spagnola classe 2002, che in estate ha lasciato la Lazio in prestito per fare esperienza, è sceso in campo da titolare solamente due volte ed è stato rilegato al ruolo di riserva, nonostante le 12 presenze divise in 298' totali. Il suo percorso in Umbria, nonostante la rete segnata, non è stato in discesa fino a ora e a complicare maggiormente la sua strada è stato anche l'ultimo infortunio accusato, che lo ha portato a essere indisponibile per le ultime due uscite contro Ascoli e Reggina. Si tratta di un trauma contusivo alla coscia sinistra, nulla di particolarmente grave, ma che lo sta costringendo da due settimane a lavorare a parte, impedendogli di mettersi a disposizione di Andreazzoli, tecnico delle Fere. La speranza è che, alla ripresa degli allenamenti, Moro possa tornare a farsi vedere in gruppo, così da poter riscattare il girone d'andata mettendo in mostra le sue qualità.