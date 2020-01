Gli auguri del Lazio Club Bruxelles: “Un sogno lungo 120 anni” - FT

Un sogno. Anzi, il sogno. Quello di Luigi Bigiarelli, al quale è dedicato il Lazio Club di Bruxelles, e degli altri pionieri. Riuniti il 9 gennaio 1900 a Piazza della Libertà con in testa l'idea di garantire lo sport per tutti. Da quella panchina nel cuore di Roma nacque la Lazio, meravigliosa creatura amata in tutto il mondo. A partire dal luogo nel quale il suo principale fondatore è stato seppellito: nel cimitero di Ixelles, a due passi dalla capitale del Belgio. Lì è nato uno dei club più importanti a tinte biancocelesti, che come ogni 9 gennaio si è riunito attorno alla lapide di Bigiarelli - insieme a tanti laziali provenienti da altre regioni, o nazioni - per rendere omaggio alla S.S.Lazio: “Un sogno lungo 120 anni”.

