Globe Soccer Awards, giocatore dell'anno: Immobile fuori dai finalisti

Il prossimo 27 dicembre andranno in scena i Globe Soccer Awards, l'evento che celebrerà le stelle del calcio mondiale, incluso il calciatore del secolo. Ciro Immobile era stato inserito tra i candidati al premio di giocatore dell'anno insieme a Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, Mané, Gnabry, Marquinhos e Benzema. Gli organizzatori hanno appena comunicato i finalisti in corsa per i vari riconoscimenti. E l'attaccante della Lazio, in quinta posizione, non è in lista. Il premio sarà conteso da Ronaldo, Messi e Lewandowski. Fuori anche Mané.

GLI ALTRI PREMI - Tra gli allenatori in lizza per il riconoscimento di tecnico dell'anno figura Gian Piero Gasperini, accanto a Klopp e Flick. Liverpool, Real Madrid e Bayern candidate al premio di squadra dell'anno, mentre Messi, Salah, Ronaldinho e CR7 sono i quattro finalisti della sezione 'giocatore del secolo'. Guardiola, Zidane, Mourinho e Ferguson i migliori mister del secolo. Infine, i club che si contenderanno il premio di miglior squadra degli ultimi cento anni sono Al-Ahly, Real Madrid, Bayern e Barcellona.

