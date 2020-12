Lazio - Bruges, l'emozionante tributo e la carica del club: "Mai smettere di sognare" - VD

Ancora qualche ora e poi avrà finalmente inizio l'ultimo atto della fase a gironi della Champions League, la sfida tra Lazio e Bruges. Un vero appuntamento con la storia, che consentirebbe alla squadra di Simone Inzaghi di strappare il pass per gli ottavi di finale. Ai biancocelesti, poi, basta un punto per qualificarsi. Situazione che la mette in una posizione di vantaggio, ma guai a dare il passaggio del turno per scontato. Intanto, sul profilo Twitter del club è stato pubblicato un emozionante tributo al percorso della Lazio in Champions, includendo le parole dei protagonisti. La carica arriva dal messaggio scelto per accompagnare le immagini: "Mai smettere di sognare".

