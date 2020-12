Lazio, Hoedt rivela: "Il Bruges s'interessò a me. Inzaghi mio allenatore anche quando ero in Belgio"

In un'intervista a Gazet van Antwerpen, Wesley Hoedt ha rivelato un retroscena di calciomercato legato al Bruges, avversaria della Lazio nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League: "Ho avuto un incontro con loro. Ma in realtà non ho mai avuto davvero intenzione di andarci. Il motivo? Non era finanziariamente fattibile, ma anche perché sono molto popolare tra i tifosi dell'Anversa. Anche l'Anderlecht era interessato. Questo mi ha fatto piacere, dimostra che ho lasciato un'ottima impressione in Belgio. Ma lo ammetto... Anversa mi ha rubato un po il cuore ".

IL RITORNO ALLA LAZIO - “Rimanere era sicuramente un'opzione. Devo dire onestamente che ero disposto a cedere in parte, perché c'era tanta voglia di restare. Mi sono sentito benissimo lì. Anche la mia ragazza è originaria della Zelanda e viveva nelle vicinanze. Quindi ho parlato con Anversa e Southampton per concludere l'affare. Ma la differenza si è rivelata troppo grande. Ma se arriva un club che ha ancora di più da offrire in termini di sport, come atleta di punta - e sicuramente con le qualità che ho io - non ti resta che provarci. E finalmente è arrivata la Lazio. Nell'ultimo anno del mio precedente periodo alla Lazio, Inzaghi era già il mio allenatore. Ha giocato un ruolo molto importante nel mio ritorno".

