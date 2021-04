Governo | Riaperture, anche Speranza verso il sì. Nodo coprifuoco alle 24

Si va a grandi passi verso le riaperture. Maggio sarà il mese del graduale ritorno a una vita più serena e, se la campagna vaccinale farà il suo corso, l'estate getterà le basi per affrontare la nuova ondata autunnale con una popolazione vaccinata e quindi con provvedimenti mirati ed esigui. Ne è convinta gran parte del Cts, così come le Regioni.

La virata di Speranza

Solitamente volto alle chiusure ad oltranza, anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si è esposto sulle riaperture: "Credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riaperture per maggio ma verificheremo i dati giorno per giorno come è giusto. L’ipotesi di lavorare sull’aperto personalmente mi convince molto, i dati indicano che c’è minore possibilità di contagio e quindi la stagione che sta arrivando potrà aiutarci a recuperare alcune attività".

L'aperto

I ristoranti e le attività all'aperto, quindi anche quelle sportive e culturali, sembrano quelle davanti in griglia in un'ipotetica gara motoristica. All'aperto il virus muore prima, circola molto meno. Ergo anche per mangiare o fare sport la predilezione va in quella direzione. Saranno comunque attivati dei protocolli anche per tutte le attività al chiuso.

Il coprifuoco

Le Regioni spingono affinché si torni a vivere la sera e il coprifuoco alle 22 sia solo un lontano ricordo: subito alle 24, poi in estate toglierlo completamente. Una linea condivisa dalla parte aperturista del Governo. L'ultima parola fra il 20 e il 26 aprile.