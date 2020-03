Governo, rinviato referendum taglio parlamentari. Conte: "Stanziati 7,5 milioni"

Il consiglio dei ministri ha rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto il prossimo 29 marzo. Dopo il consiglio il premier Giuseppe Conte ha spiegato in una conferenza stampa: "Non c'è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente sine die. Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest'emergenza. Sono misure straordinarie e urgenti, è previsto che sia sentita la commissione Ue in questo iter a cui stiamo lavorando per creare questo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici. Non facciamo un salto nel buio, possiamo già dichiarare che c'è la piena sensibilità della commissione Ue a comprendere l'emergenza che stiamo attraversando. Non ci aspettiamo nessuna distonia rispetto all'atteggiamento". Sulla chiusura delle scuole: "Non è stata una scelta facile. Vedremo. Ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità".