Gratta e Vinci, funzionario ed ex guardalinee della Serie A beccati: ecco la truffa milionaria

Si sa che i furbetti non si smentiscono mai soprattutto quando si parla di soldi. In questo caso parliamo proprio di due vincite milionarie: due biglietti da 5 milioni del Gratta e Vinci Maxi Milionario e uno da 7 del Gratta e Vinci Supercash. Fortuna? Non proprio, come riportato da Libero infatti Fabio Giacovazzi, funzionario romano e informatico della Lottomatica Holding spa, si assicurava le vincite facendo acquistare i biglietti a parenti e amici.

