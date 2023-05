Grave incidente per Sergio Rico: colpito da un cavallo è in terapia intensiva

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Alberto ial termine della partita ha indossato una maglia speciale dedicata a Sergio Rico. Il portiere del Psg è ricoverato in terapia intensiva in seguito a un incidente che lo ha visto coinvolto. L'estremo difensore è stato intubato e si trova in condizioni stabili, ma gravi. Secondo le testimonianze raccolte dai media spagnoli Sergio Rico è caduto dal suo cavallo che si è spaventato per il passaggio di un altro veicolo e l’ha disarcionato, colpendolo poi con un calcio alla testa, secondo l’agenzia Efe anche in più di un’occasione. Gli amici che erano con lui, però, dicono che il portiere era a piedi quando è stato colpito e che le conseguenze sono dovute ai colpi subiti dall'animale e non dalla caduta. Come sottolinea gazzetta.it, le condizioni del portiere sono sembrate subito gravi e sul posto è stato fatto arrivare un elicottero che l’ha trasportato all’ospedale sivigliano Virgen del Rocio. Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare le condizioni del portiere e le conseguenze del versamento cerebrale e della frattura delle vertebre cervicali registrati dopo il colpo. La famiglia del giocatore ha diramato un comunicato: "Dopo quello che è successo nelle ultime ore, dalla famiglia di Sergio vogliamo comunicare che: 1. Sergio Rico ha viaggiato ieri sera (sabato, ndr), da Strasburgo a Malaga e da lì a El Rocío, con il permesso del club dopo la vittoria del titolo di Ligue1 da parte del PSG. Dopo poco più di un'ora e mezza con la sua famiglia e gli amici, stava andando alla messa pontificia accanto all'eremo quando ha subito un incidente a causa di un carro con muli e un cavallo in fuga che lo ha colpito. 2. Sergio è in buone mani, lottando per riprendersi mentre riceve le migliori cure da tutta la squadra medica dell'ospedale Virgen del Rocío. Dobbiamo agire con prudenza, soprattutto le prossime 48 ore. 3. Siamo in attesa di risultati sulla sua evoluzione medica, che desideriamo sia favorevole, in modo da potervi comunicare il suo miglioramento il più presto possibile. 4. Apprezziamo le manifestazioni di affetto, i messaggi e l'interesse di tutti voi che state chiedendo lo stato di Sergio. Grazie per il vostro sostegno".