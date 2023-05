Lazio, Luis Alberto e la maglia a fine partita: c'è una dedica speciale - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

E' stata una giornata speciale un po' per tutti in casa Lazio. La festa Champions, i dieci anni dal 26 maggio, il saluto di Radu e la bolgia biancoceleste all'Olimpico. Momenti toccanti per tutti i laziali, anche per Luis Alberto che ha dedicato questa vittoria a una persona speciale. Al termine della gara, infatti, il Mago spagnolo ha indossato una maglietta bianca con su scritto "Animo Sergio". Il pensiero è al suo amico anche lui calciatore Sergio Rico che è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente a cavallo.