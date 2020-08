Graziani: “Lazio squadra giusta per Thiago Silva”

La Lazio continua a sondare diverse piste di mercato, una di queste porterebbe a Thiago Silva. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Graziani: "La Lazio potrebbe proporre qualcosa di interessante, mentre l’Atalanta non credo punti su questi giocatori. Il Milan sarebbe un ritorno in una terra dove già è stato e ora si ritrova una difesa giovane e nello stesso tempo abbastanza ben rodata. La Lazio però credo sia la squadra giusta per il brasiliano".