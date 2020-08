Calciomercato Lazio, un big per la Champions: tutti i nomi in ballo

Servirà necessariamente un piano B e la Lazio di certo non si farà trovare impreparata. David Silva alle spalle adesso è il momento di puntare i radar su altri nomi e sul taccuino del ds Tare ce ne sono molti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i due profili maggiormente interessanti sono quelli di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid, e quello mai dimenticato di Giroud che la Lazio ha provato a prendere nella sessione di mercato inverale. Non solo, di moda in questo periodo è tornato anche il nome di Shaqiri kosovaro di 28 anni che da molti è il pallino del direttore sportivo biancoceleste e che la società ha provato a prendere due anni fa quando doveva trovare il sostituto di Felipe Anderson. Proprio il brasiliano sarebbe il protagonista di un ritorno di fiamma dopo l’addio del 2018 anche se Tare e Lotito non sono soliti tornare sui propri passi. A mister Inzaghi piace anche Kevin Lasagna ma la valutazione dell’Udinese di 25 milioni è nettamente troppo, così come quella di 35 per De Paul. Infine un altro vecchio nome che già tempo fa è stato accostato alla Lazio è quello di Rafinha, un obiettivo di cui si parla addirittura dal 2015. Dall’Inghilterra si fa strada anche il nome di Origi classe 1995 utilizzato pochissimo da Klopp in questa stagione.

