Gregucci: "Lazio, necessario ritrovare le motivazioni. Nessuno meglio di Inzaghi"

Ai microfoni di Radiosei l'ex biancoceleste Gregucci ha commentato il momento della Lazio: "In questo momento di difficoltà la Lazio ed Inzaghi sono chiamati a fare quello che ti consacra come grande squadra. Devono trovare la chiave per ripristinare quelle motivazioni in più che sono venute a mancare in campionato dopo e per la cavalcata Champions. Uno step di mentalità che per esempio dimostra aver fatto l'Atalanta. Metabolizzare i problemi e rilanciare, nessuno meglio di Inzaghi può farlo. Ora la Lazio deve essere in grado di riattaccare la spina puntando sulla forza del suo progetto lungo, non è ancora il tempo del tramonto"