Guardiola: "Impressionato dalla mentalità di David Silva. Otterrà ciò che merita"

Tra le piste più calde in ottica Lazio, c'è sicuramente quella che riguarda David Silva. Il giocatore concluderà la Champions League con il Manchester City, poi farà i bagagli per una nuova avventura. Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Lione, Guardiola ha così parlato dello spagnolo: "E' assolutamente pronto. Il modo in cui si è allenato e la mentalità, sono davvero impressionato. Sappiamo tutti che è stato un peccato che la sua ultima partita all'Etihad sia stata senza il pubblico. Ma tornerà quando le persone potranno rientrare negli stadi e otterrà ciò che si merita".

LAZIO, IL RINNOVO DI INZAGHI AD AURONZO

LAZIO, MILINKOVIC SI ALLENA ALLE MALDIVE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE