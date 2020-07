Hellas Verona - Lazio, il club carica sui social e svela un titolare - FOTO

LAZIO SOCIAL - Ci siamo, è il giorno della partita. Mancano poche ore al fischio d'inizio di Hellas Verona-Lazio, in programma alle 19.30. Come di consueto, per ingannare l'attesa il club biancoceleste suona la carica e pubblica il post del "Match day". Questa volta scelto in copertina un titolare: Marusic. Ci sarà lui sulla fascia destra vista la squalifica di Lazzari. "Si va a Verona, andiamo!" si legge sui social.

