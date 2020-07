Hellas Verona - Lazio, sfida di qualità e quantità in mezzo al campo

L’Hellas Verona è una delle squadre rivelazione del campionato e questa non è una novità. La Lazio è stata protagonista di una grande cavalcata con la quale si è assicurata almeno il quarto posto in classifica. Le ottime stagioni di queste due squadre passano anche dal centrocampo, reparto forte da entrambe le parti. È ovvio che la mediana biancoceleste abbia qualcosa in più ma la coppia di centrocampisti veronese ha sorpreso tutti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questa sera andrà in scena due sfide affascinante: la tecnica di Luis Alberto e Miguel Veloso e i muscoli e la forza di Milinkovic e Amrabat. Accanto ai due pezzi da novanta biancocelesti giocherà, molto probabilmente, Parolo nel nuovo ruolo di regista.

CLASSE E MUSCOLI - La qualità del Mago e di Veloso potrebbe risultare determinante per imbeccare gli attaccanti e gonfiare la rete. Il numero 10 biancoceleste vuole consolidare il primo posto nella classifica degli assistmen, Papu Gomez è a -1. Anche Miguel Veloso è risultato fondamentale per il gioco di Juric, specialmente sui calci da fermo con il suo mancino. Spesso è riuscito a sfruttare i centimetri dei suoi difensori e attaccanti trovando 5 assist in campionato. In un match tosto e maschio come questo sarà importante anche la forza fisica. È quella che cercheranno di mettere Milinkovic e Amrabat. Due centrocampisti totali: di rottura e di costruzione che sanno prendere per mano la squadra. Sarà un duello di muscoli e centimetri per impadronirsi della mediana e imporre il proprio gioco.

Serie A, il programma di domenica

Hellas Verona - Lazio, le probabili formazioni

Torna alla homepage