Hellas Verona - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

Hellas Verona e Lazio Women si sfideranno domenica 8 maggio 2022 alle ore 12:30 per la 21^ giornata di Serie A TIMVISION. La partita, ai fini della classifica è inutile: entrambe le formazioni sono già matematicamente retrocesse in Serie B, ma la stagione va onorata ugualmente. Le ragazze di Catini scenderanno sul manto erboso dello Stadio Vigasio Comunale Alzeri 1 di Verona cercando di portare a casa i tre punti. la gara sarà disponibile in tv e in streaming sulla piattaforma TIMVISION.