Hellas Verona, traballa la panchina di Cioffi: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

L'Hellas Verona è partito a rilento in campionato, in modo simile a quanto successo nelle prime tre giornate della scorsa stagione (Di Francesco venne esonerato a vantaggio di Tudor). Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà la panchina di Cioffi non è più così salda: il presidente gialloblù Setti sta valutando la possibilità di un cambio di panchina con l'ingaggio di Andreazzoli o la promozione di Bocchetti, oggi in sella alla Primavera. Il direttore sportivo Marroccu invece preferirebbe Ballardini, con cui ha lavorato ai tempi del Genoa. A vantaggio di Cioffi c'è il fatto che Setti ha già a libro paga Di Francesco e in caso di ulteriore rivoluzione diventerebbero tre i tecnici e gli staff sotto contratto.