Higuain: “Vengo giudicato perché sono magro, grasso o calvo. Futuro? Giocherò a padel”

Partito dall'Argentina, passato per Spagna, Italia e Inghilterra fino ad arrivare negli USA. La carriera di Gonzalo Higuain, tra alti e bassi, sembra giunta ai titoli di coda. L'attaccante argentino, attualmente in forze all'Inter Miami, ha raccontato alcuni aneddoti sul suo passato e tante novità sul suo futuro in un'intervista a La Nación. Di seguito le parole del Pipita: "Il prezzo pagato per appartenere all'élite del calcio è stato molto alto. È vero che oggi la gente mi vede e dice: 'Higuaín, di cosa ti lamenti con i soldi che hai? Ma Higuain fa questo da quando aveva 9 anni e i soldi che ho non sono caduti dal cielo, me li sono guadagnati, giorno dopo giorno, col sudore. I soldi aiutano, sì, ma non danno la felicità. Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma se sei un cattivo ragazzo, con chi ti diverti?. Ho giocato a Madrid, a Napoli, alla Juventus, a Milan, al Chelsea, di nuovo alla Juventus e tu condividi i tuoi compleanni con compagni diversi, il Natale con compagni diversi e i tuoi amici li vedi poco o nulla, i tuoi genitori li vedi poco o nulla... Devi sopportare i maltrattamenti della stampa, quelli dei tifosi ... Né i media né i tifosi ti giudicano per il tuo calcio, ma perché sei grasso, sei magro o calvo. Se mi faccio crescere la barba divento una notizia, se mi raso i capelli a zero uguale... Sì, il prezzo da pagare è alto, ma ci convivi e ho sempre saputo che sarebbe successo.

FUTURO - "Non sarò nel calcio, ho deciso. Quando ho lasciato la nazionale ho iniziato a prepararmi per il futuro, e sapevo già che quel futuro non sarebbe stato nel calcio. La mia vita andrà da un'altra parte. Sarei un masochista se smettessi di giocare a calcio a causa di tutto quello che ho sofferto, a causa delle richieste, e tornassi nell'ambiente calcistico. No, no, non corrisponde a quello che penso. In primo luogo, mi divertirò davvero con la mia gente, la mia famiglia. E poi qualunque cosa mi piaccia fare, la farò. Ma insisto: sono convinto che non sarò nel calcio. Mi piacerebbe studiare cucina, enologia…Vorrei giocare a padel, che adoro e ora chiaramente non posso farlo a causa del calcio. Ma prima ho intenzione di godermi davvero la mia famiglia che finora ha sopportato così tanto, giusto?"