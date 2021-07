IFAB, svolta epocale in vista: i 5 cambi potrebbero essere permanenti

Una modifica del regolamento che doveva essere temporanea potrebbe essere definitiva. L'IFAB starebbe seriamente pensando di mantenere in via definitiva la modifica sul numero delle sostituzioni. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera la decisione di mantenere i 5 cambi sarebbe motivata dal miglioramento della qualità del gioco durante gli Europei. Al momento la regola è in vigore fino al 2022 in modo da resistere fino al mondiale in Qatar, anche se molte federazioni non sono molto favorevoli.