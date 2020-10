Il 24 ottobre 1937 la Lazio di Piola Vice-Campione d'Europa

L'avvocato Gian Luca Mignogna ha ricordato, su Laziostory, la finalissima della Lazio contro il Ferencvaros del 24 ottobre 1937. La Coppa Europa Centrale del 1937 fu senza alcun dubbio l’edizione di maggior successo di tutta la storia della manifestazione, quella che per estensione territoriale si avvicinò più di ogni altra alla futura Coppa dei Campioni. Al torneo, infatti, aderirono ben sette nazioni: Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Italia, Svizzera, Jugoslavia e Romania. Ciascuna Federazione schierò la squadra campione in carica, ma gli elvetici poterono iscrivere anche la seconda classificata e Italia, Austria e Cecoslovacchia la Vice-Campione nazionale e la vincente della rispettiva coppa nazionale.

LA LAZIO DI SILVIO PIOLA - La Lazio di Silvio Piola poté partecipare al torneo in quanto si classificò seconda nella Serie A 1936/37, distanziata di soli 3 punti dal Bologna Campione d’Italia. Dopo essersi sbarazzata dell’Hungaria negli ottavi di finale (1-1 e 2-3), prevalse sugli svizzeri del Grasshopper nei quarti (6-1 e 2-3) ed in semifinale la spuntò a tavolino per la squalifica di Genoa ed Admira. La finalissima del prestigioso torneo europeo mise così di fronte la Lazio ed i fortissimi magiari del Ferencvaros. Il match di andata fu vinto dagli ungheresi di Sarosi 4-2, sicché fu tutto rimandato alla gara di ritorno che si disputò a Roma il 24 Ottobre 1937 allo Stadio del PNF. La doppietta realizzata da Silvio Piola, in ogni caso, la rese Vice-Campione d’Europa e la consacrò sin da allora al prestigio internazionale.

IL TABELLINO DEL MATCH

Domenica 24 Ottobre 1937

Lazio-Ferencvaros 4-5

Marcatori: 4’pt Costa (L), 5’pt Sàrosi rig. (F), 8’pt Sàrosi (F), 18’pt Piola (L), 23’pt Piola (L), 35’pt Camolese (L), 37’pt Toldi (F), 26’st Lazar (F), 35’st Sàrosi (F)

LAZIO: Provera, Zacconi, Monza, Baldo, Viani, Milano, Busani, Marchini, Piola, Camolese, Costa.

FERENCVAROS: Hada, Tatrai, Koranyi, Magda, Bolgar, Lazar, Tanczos, Kiss, Sàrosi, Toldi, Kemenyi.

Arbitro: Wuttrich (Svizzera).

Guardalinee: Wunderlan e Iordan (Svizzera).

