Champions League, le altre del girone: lo Zenit subisce la rimonta del Rubin Kazan

Lo Zenit esce sconfitto dalla gara contro il Rubin Kazan. La squadra di Semak va in vantaggio al 26' con Erokhin, ma Despotovic prima e Jevtic poi sono gli artefici della rimonta avversaria. Il club di San Pietroburgo, a quota 24 punti in classifica, rimane al primo posto in attesa del match dello Spartak Mosca contro il Krasnodar, con fischio d'inizio alle 18. Mercoledì, quando la Lazio sarà impegnata nella seconda gara di Champions League contro il Bruges, lo Zenit affronterà il Borussia Dortmund in Germania. Partita complicata per ribaltare il risultato negativo arrivato oggi pomeriggio in campionato.

