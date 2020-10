Napoli, tornano Elmas e Zielinski: entrambi negativi al Coronavirus

Dopo le settimane passate in modo burrascoso, il Napoli può tornare a sorridere: Gattuso, dopo circa 20 giorni, può riabbracciare Elmas e Zielinski, risultati negativi al Coronavirus. Il tecnico non potrà avere i due centrocampisti a disposizione per la partita di domani, dato il lungo stop, ma i due si potranno preparare per la sfida contro il Sassuolo. La notizia è stata riportata direttamente dall'account Twitter del club partenopeo.