Serie B, i risultati del pomeriggio: in rete Andre Anderson, Murgia e Djordjevic

In corso la quinta giornata di Serie B. Quattro partite in programma alle 14 ricche di emozioni e di gol. Il Monza di Berlusconi cade in casa contro il Chievo. Decisiva la doppietta dell'ex Lazio Djordjevic che ribalta il vantaggio iniziale di Boateng. Pareggio 2-2 tra Pordenone e Reggina. La rete del definitivo pareggio la sigla Folorunsho, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, al 90esimo minuto. Vittoria interna per la Salernitana di Lotito che passa di misura 1-0 sull'Ascoli. Decide il match, il gol del biancoceleste Andre Anderson a tre minuti dalla fine. I granata si portano al secondo posto in classifica dietro all'Empoli. Vince anche la Spal con un rocambolesco 3-2 ai danni del Vicenza. In gol un altro ex Lazio, si tratta del centrocampista Alessandro Murgia che firma il gol dell'1-1.