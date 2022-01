Il comunicato del Napoli: "Positivo un membro dello staff, alcuni tamponi..."

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Juventus-Napoli, in programma questa sera allo Stadium, ma i problemi per la squadra partenopea non finiscono. Il club di De Laurentiis, già arrivato a Torino, deve fare i conti con il Covid. I positivi tra gli azzurri sono Lozano, Osimhen, Malcuit, Mario Rui, Meret, il Primavera Boffelli, mister Spalletti, due membri dello staff tecnico e un magazziniere. Non è finita qui. Il Napoli, sui suoi canali social, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul bollettino medico: "In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati".