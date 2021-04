Il Leeds prende in giro il Liverpool che diventa: "Merseyside Reds" - FOTO

Il Leeds di Marcelo Bielsa riflette su molti aspetti la personalità "loca" del suo allenatore. La squadra ieri ha affrontato il Liverpool e per tutta la gara non ha perso l'occasione di mandare frecciatine in tema Superlega. Prima la maglia nel riscaldamento con scritto: "Champions League. Guadagnala!" e poi, dopo il pareggio rimediato proprio contro i Reds, il post che ha fatto impazzire i tifosi sui social. "Il Leeds tiene i Merseyside Reds, squadra della Super League, sull'1-1 dopo il pareggio di Llorente". Il Liverpool diventa direttamente "Merseyside Reds" ovvero il nome che il club aveva su Pro Evolution Soccer in assenza della licenza ufficiale del nome e logo.

Perez: "Superlega? Magari anche con Roma e Napoli. Salviamo il calcio"

Klopp: "Superlega? Comprensibile la rabbia dei tifosi. Futuro? Vedremo..."

TORNA ALLA HOME PAGE