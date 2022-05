Immobile, che fastidio! Lui gioca, Jessica lo vuole cameriere…

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Sembra proprio non riuscire a staccarsi dal gioco Ciro Immobile. Jessica Melena, la moglie, ha postato alcune storie su Instagram in cui riprende il marito intento a giocare alla PlayStation. I due sdraiati sul divano e la voce di lei implorante chiedendo delle fette biscottate. Lui continua imperterrito col suo joystick, ma alla fine lui cede e accompagnato da un sottofondo musicale neomelodico, si dirige in cucina alla ricerca della merenda tanto attesa. La Melena in un’intervista ha confidato che inizialmente i familiari non vedevano di buon occhio la loro relazione poiché per stare accanto a Ciro, Jessica aveva abbandonato gli studi. Nonostante la scelta decisamente audace, i due hanno creato una bella famiglia, allietata dell’arrivo di tre splendidi bimbi. Di certo la coppia sembra inossidabile e le gag tra i due sono ormai all’ordine del giorno. Gag riguardanti soprattutto la passione smodata del calciatore della Lazio per i videogiochi, interesse però non condiviso dalla bella Jessica.