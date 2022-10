Immobile "corre" verso il ritorno in campo. E sui social condivide i progressi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile corre verso il rientro in campo. Sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione di mister Sarri. E lo sta facendo optando per un programma "tosto, di uno che vuole mancare il minor tempo possibile", per utilizzare le parole dell'allenatore. Dopo essersi ripreso mentre lavorava in piscina, il bomber biancoceleste ha condiviso su Instagram questa mattina alcune storie in cui è alle prese con altri esercizi. La musica in sottofondo la dice lunga sulla voglia di recuperare: Sport Motivation.

