Immobile, papà Ciro e mamma Jessica sognano l'arrivo del quartogenito - FOTO

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un periodo particolarmente felice quello che sta vivendo Ciro Immobile fuori dal campo. L'attaccante della Lazio e sua moglie Jessica sono in attesa del quarto figlio, un altro maschietto si aggiungerà alla famiglia e la coppia non vede l'ora. Cresce l'attesa dei futuri genitori che, come testimoniano le stories e i post su Instagram, seguono con occhi sognanti e innamorati l'evoluzione della gravidanza desiderosi di abbracciare il nascituro. Fremono all'idea di conoscerlo, di scoprire le somiglianze e di tenerlo tra le loro braccia e l'ultimo scatto condiviso sui social ne è la conferma. Il fermo immagine dell'ecografia in cui si intravede il volto, accompagnato dalla dedica: "Non vediamo l'ora di stringerti".

