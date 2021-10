Immobile quasi pronto per l'Inter: le sue condizioni

La settimana di avvicinamento a Lazio - Inter entra nel vivo e Ciro Immobile vuole esserci a tutti i costi. Per diversi giorni ha svolto una serie di allenamenti personalizzati per recuperare dall'infortunio rimediato in Europa League, ora è tornato anche a lavorare sul campo. Nella mattinata di ieri i controlli in Paideia hanno dato esito positivo tanto che l'attaccante biancoceleste nel pomeriggio ha reindossato gli scarpini e lavorato con il pallone. C'è ottimismo sulla sua disponibilità in vista del match di sabato, il giocatore ha ancora qualche giorno a disposizione per completare il suo recupero.