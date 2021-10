Lazio, Immobile in Paideia: controlli medici per l'attaccante - FOTO

Ciro Immobile è in Paideia per sottoporsi ad alcuni esami strumentali. Nei giorni scorsi il centravanti biancoceleste si è allenato in maniera personalizzata in palestra. Fuori dopo la partita con il Lokomotiv Mosca per una elongazione al muscolo semimembranoso della coscia destra, il bomber scalpita. La partita contro l'Inter è alle porte e Immobile spera che gli esami effettuati oggi diano un responso positivo. Dalle parti di Formello filtra un discreto ottimismo per il rientro del centravanti per la partita di sabato. Il club biancoceleste spera che il bomber nei prossimi giorni possa riaggregarsi in gruppo. Un quadro completo della situazione si dovrebbe avere tra oggi e domani. A comunicarlo è la società tramite il proprio canale Twitter: "Controlli in @ClinicaPaideia per @ciroimmobile".