Italia, cambio nei convocati: out Vicario, Spalletti chiama Carnesecchi

Cambio nella lista dell'Italia in vista delle gare di giugno contro Norvegia e Moldavia, rispettivamente il 6 e il 9 giugno, per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Tra i pali ha dato forfait Vicario: al suo posto il ct Spalletti ha convocato Carnesecchi, portiere dell'Atalanta. Si unisce a Donnarumma e Meret per completare il reparto.

