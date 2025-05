Fiorentina, Vitale: "La società deve prendere Sarri per riavvicinare i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pino Vitale, ex direttore sportivo, ha analizzato ai microfoni di RadioFirenzeViola il momento complicato che si sta vivendo in casa Fiorentina dopo le dimissioni di Raffaele Palladino. Vitale crede che le dimissioni siano un assist per una svolta a Firenze: si chiama Maurizio Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

"Era chiaro che i tifosi rispondessero così. Cosa credeva dicendo che lui porta avanti la gestione come gli pare che sarebbero stati zitti? I tifosi viola e il sangue viola non si comprano. Lui ha dimostrato che fa quello che vuole, intanto seguiamo lo sviluppo del caso Palladino, va cercato un sostituto. La società ha un assist per riavvicinare la tifoseria, prendere Sarri".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.