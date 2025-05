Napoli, la mossa per convincere Conte a restare: ecco tutti i dettagli

Da ieri trapela un cauto ottimismo sulla permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'ex allenatore di Inter e Juventus si sta prendendo del tempo per cercare di fare la scelta giusta, ma intanto la società partenopea si è mossa per cercare di convincerlo a restare.

Infatti, come riporta Fabrizio Romano, il club ha offerto a Conte un adeguamento del contratto. È pronto dunque un aumento di stipendio per farlo rimanere al Napoli. Aurelio de Laurentiis sta facendo di tutto per trattenerlo, ora la palla passa ad Antonio Conte.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.