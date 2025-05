UFFICIALE - Italiano rinnova con il Bologna: contratto fino al 2027

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale: Vincenzo Italiano rimane a Bologna. L'ex allenatore della Fiorentina allontana le voci degli ultimi giorni che lo accostavano al Milan e ad altri club di Serie A con un rinnovo di contratto fino al 2027. Ad annunciarlo è proprio il club rossoblù tramite un comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027".

L'ad del club Claudio Fenucci ha aggiunto: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”. Vincenzo Italiano ha aggiunto: “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!”.

