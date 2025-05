La Lazio aspetta gli agenti di Sarri: incontro in programma

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 16 - La Lazio attende e continua il pressing su Maurizio Sarri. L'addio di Baroni è ormai cosa fatta, si prova a convincere solo il Comandante a tornare. Oggi è il giorno dell'incontro tra la società biancoceleste e gli agenti del tecnico per definire il futuro. Sullo sfondo l'Atalanta e la Fiorentina, anche loro in corsa per Mau.

La Lazio prova ad accelerare per Maurizio Sarri, inserendosi nella complicata situazione delle panchine di Serie A. Le riflessioni del tecnico toscano sono ancora in corso, la società biancoceleste ha proposto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro e la massima disponibilità a seguirlo nelle sue scelte. Ma potrebbe non bastare. La Lazio non è l'unica squadra a essersi fatta avanti per Sarri: c'è l'Atalanta e c'è la Fiorentina, rimasta orfana di Palladino.

LA CONCORRENZA - La Dea sta prendendo in considerazione la possibilità di affondare su Sarri, ma dovrebbe fare i conti con una rivoluzione totale della rosa, che verrebbe scongiurata con l'arrivo di uno tra Tudor - con cui Tony D'amico ha lavorato a Verona -, Thiago Motta e lo stesso Palladino. A Firenze, invece, i tifosi chiedono a gran voce Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è un'opzione per la Viola, che si aggiunge ai nomi di Baroni, ancora di Tudor e della new entry Daniele De Rossi, apprezzata da Pradé.

L'INCONTRO CON L'AGENTE - La situazione è ingarbugliata e vive una fase di stallo. La Serie A è pronta a una rivoluzione, ma tutti attendono una mossa prima di scatenare il caos. A lanciare il segnale potrebbe essere Antonio Conte, una decisione sul suo futuro avrebbe delle conseguenze importanti sugli equilibri del campionato. E intanto gli allenatori attendono, vogliono capire quale sarà la situazione più congeniale a loro e lasciano club come la Lazio appesi a un filo. Dal canto suo, la società biancoceleste prova a mantenere calda la pista e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle prossime ore dovrebbe incontrarsi a Roma con l'agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini. Le parti cercheranno un accordo, in attesa di capire cosa accadrà nelle altre piazze, nella speranza - lato Lazio - che si crei la situazione giusta per un ritorno del tecnico nella Capitale.

