Lazio, la Fiorentina saluta Palladino: spuntano Baroni e Sarri come sostituti

© foto di www.imagephotoagency.it

Firenze è stata scossa dalle dimissioni di Raffaele Palladino. Solo nella giornata di ieri il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parlava dell'allenatore come di un figlio, offrendo garanzie sul proprio futuro che sono state smentite nella giornata odierna dalla sua volontà di lasciare la piazza Viola. La dirigenza toscana si è messa subito al lavoro su due fronti: da una parte per ricucire il rapporto e spingerlo a fare un passo indietro, dall'altra per individuare un sostituto che non faccia rimpiangere il tecnico di Mugnano.

BARONI AL POSTO DI PALLADINO? - Tra i nomi emersi per prendere il suo posto alcuni riguardano direttamente la Lazio. Il primo è quello di Maurizio Sarri, in trattativa con i biancocelesti e contattato anche dall'Atalanta, e l'altro è lo stesso Marco Baroni, che a meno di sorprese lascerà il club capitolino. Alla ricerca di una nuova avventura, dopo il finale di stagione negativo con la Lazio, Baroni potrebbe prendere in seria considerazione l'opportunità di diventare allenatore della Fiorentina, squadra della città di cui è originario e nella quale ha mosso i suoi primi passi da calciatore a inizio anni '80. Per il momento si tratta solo di possibilità, alle quali si aggiungono i nomi di Igor Tudor e di Daniele De Rossi, quest'ultimo particolarmente apprezzato da Pradé con il quale hanno condiviso l'avventura alla Roma.

