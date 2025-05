Fiorentina | Firenze sogna Sarri: spuntano le sue foto attorno allo stadio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dopo le dimissioni di Palladino alla Fiorentina, la città di Firenze ha espresso il suo sostituto preferito. Il nome è uno solo: Maurizio Sarri. Per questo nella notte sono apparse delle foto del tecnico in tre luoghi significativi nel quartiere di Campo di Marte: in via dei Sette Santi, ai cancelli dietro la Curva Fiesole e nelle cancellate della tribuna autorità.

Un gesto isolato, ma chiaro e significativo, come riportato da Firenzeviola.it. La piazza viola vuole solo il Comandante alla guida della squadra. Su di lui, però, ci sono anche la Lazio, attualmente in vantaggio per il post Baroni, e l'Atalanta, a caccia del sostituto di Gasperini.

