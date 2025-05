Zaccagni, parla l'agente: "Piaceva al Napoli. Ora vuole restare alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto l'agente Mario Giuffredi per fare il punto sulle situazioni di alcuni suoi assistiti. Tra questi c'è anche Mattia Zaccagni, capitano della Lazio in passato accostato al Napoli e non solo. Di seguito le sue parole: "Zaccagni? In passato è sempre stato apprezzato dal Napoli, non so se piaccia a Conte perché con lui non ne ho mai parlato. Zaccagni è fresco di rinnovo, è prematuro parlare di mercato per lui. La sua volontà è quella di restare alla Lazio e va rispettata".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.