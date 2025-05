Lazio | Mandas rompe il silenzio: "Torneremo più forti e uniti di prima" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine della stagione, della sconfitta contro il Lecce che ha fatto in modo che la Lazio non partecipasse alle coppe europee la prossima stagione, è partito un silenzio assordante da parte della squadra, interrotto solamente dal comunicato, giunto però dalla società. Christos Mandas, su Instagram, ha rotto questo silenzio, dedicando un post ai tifosi biancocelesti: "Ciao a tutti i laziali. È difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che provo per questa stagione appena conclusa.È dura non essere riusciti a rendere felici né voi né noi stessi, non aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti come squadra. Ma sento il bisogno di dirvi un enorme GRAZIE per tutto il supporto che ci avete dato, senza mai fermarvi, in ogni momento. Grazie anche per l’amore che ho ricevuto personalmente durante quest’anno calcistico. Torneremo più forti e più uniti di prima".

Pubblicato il 29/05