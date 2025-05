WOMEN | Italia - Svezia, al Tardini finisce in parità: Piemonte e Oliviero…

Penultima giornata di Nations League, l’Italia ha ospitato la Svezia al Tardini di Parma. 90’ senza particolari emozioni, al triplice fischio il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0. Un punto che ha permesso alle svedesi di confermarsi in vetta al girone con 9 punti, mentre le azzurre di Soncin sono ferme al terzo posto a quota 7. 59’ in campo per Piemonte che non è riuscita a trovare il guizzo vincente per sbloccare la gara. A pochi minuti dalla ripresa ha lasciato spazio a Girelli. Oliviero invece, è rimasta in campo per l’intera durata della gara. L’unica, tra le biancocelesti, a non essere impiegata è stata Goldoni che spera di avere una chance alla prossima contro il Galles in programma martedì 3 giugno.