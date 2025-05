Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri, Romagnoli e Zaccagni: ecco la situazione"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono giorni di attesa in casa Lazio. Per fare il punto sulla situazione, tra l'addio di Baroni, il possibile ritorno di Sarri e il futuro di alcuni giocatori, ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista di SkySport Matteo Petrucci. Di seguito le sue parole.

"Tra oggi e domani ci sarà un incontro con Sarri e ne sapremo di più. L'offerta c'è e non ci sono problemi economici, l'unico tema è quello delle garanzie, della gestione dei giocatori. Romagnoli? Sul rinnovo al momento c'è stallo, ora si riproverà a trattare. Ma se non rinnova lascerà la Lazio. Zaccagni? L'idea è quella di farlo restare, ma se arriveranno offerte importanti verranno prese in considerazione".

