Calciomercato Lazio | Pres. Rennes: "Kalimuendo ci ha chiesto di parlare con altri club"

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Arnaud Kalimuendo. Sembra ormai essere sempre più lontano dal Rennes, come dichiarato di recente dal presidente del club Arnaud Pouille: "Assignon ci ha chiesto di andare via; Truffert pensa che sia giunto il momento di andarsene; e Kalimuendo ci ha chiesto il permesso di parlare con altri club”, ha detto a Pleine Lucarne.

La sua prossima avventura potrebbe essere in Italia: come vi abbiamo raccontato, infatti, la Lazio ha iniziato a seguirlo. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: su di lui è spuntato l'interesse anche di Arsenal ed Eintracht Francoforte, soprattutto dopo i 17 gol messi a segno quest'anno in Ligue 1. Prima di affondare il colpo, però, la società biancoceleste deve trovare il nuovo allenatore (Sarri in vantaggio) e valutare eventuali offerte per Castellanos, richiesto in Premier League.

