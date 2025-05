Fiorentina, Nicoletti: "Sarri o Baroni? Ci sono le categorie. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Costantino Nicoletti hai parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. In particolare, sulle piste che porterebbero a Sarri e Baroni come papabili per il post Palladino. Ecco di seguito le sue parole: "Sarri o Baroni? Ci sono le categorie. A Baroni voglio bene, è un bravissimo tecnico, ma la Lazio ha vinto una sola partita in casa nel girone di ritorno. Il problema è che in passato ci fu un dirigente che assecondò l'umore della piazza e sbagliò. Il tifoso deve essere sempre al centro del villaggio, ma poi è la proprietà a decidere. Se Pradè avesse fatto l'uomo di calcio, Palladino lo avrebbe esonerato già a dicembre. Ci vuole un allenatore che prenda per mano la società, un manager, un leader, magari Sarri".

Poi il giornalista ha aggiunto: "Tra Lazio e Fiorentina sceglierebbe la Fiorentina ed è per questo che si è preso 48 ore di tempo per rispondere a Lotito. Sarri ti risolverebbe molte cose interne al Viola Park, proprio da manager. Ci sono troppe criticità".

