Lazio - Sarri, la società accelera per chiudere: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di Maurizio Sarri è il nome più caldo in casa Lazio. La società biancoceleste ha deciso di dire addio a Marco Baroni e in questi giorni ha intensificato i contatti con il tecnico toscano con l'obiettivo di riportarlo nella Capitale. Sul piatto la Lazio ha messo un'offerta concreta, da circa 3 milioni di euro, e anche la piena disponibilità nelle scelte.

Sarri, dal canto suo, ha preso tempo considerando anche l'interesse dell'Atalanta per il dopo Gasperini. Nelle ultime ore, come riportato da Manuele Baiocchini, la Lazio ha però accelerato fissando un incontro per chiudere la trattativa con il tecnico. Decisive saranno le prossime 24 ore.

