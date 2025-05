WOMEN | Nazionale, Simonetti salterà la sfida con la Svezia: il motivo

Alla vigilia della sfida con la Svezia, in conferenza stampa ha parlato il ct della Nazionale. Tra le varie domande fatte al commissario tecnico, quella sul possibile modulo con cui le azzurre scenderanno in campo. Approfondendo il tema, Soncin ha fatto anche il punto sulle condizioni del gruppo specificando che Simonetti, centrocampista della Lazio Women, non sarà della sfida per un problemino fisico. Le sue parole: "Simonetti ha un piccolo problema fisico e Galli, che farà un percorso con l’Under 23 per riabituarsi al campo, sono le uniche due che non saranno della sfida".

E poi, ha proseguito: "Per quanto riguarda il sistema di gioco abbiamo cambiato e variato tanto a seconda di quello che le ragazze fanno emergere durante la stagione e quale può essere la strategia di gioco, stiamo valutando varie soluzioni e vedremo quali saranno le più funzionali. Per quanto riguarda le scelte mi tengo fino all’ultimo per fare le mie valutazioni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE