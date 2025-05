Ancelotti svela: "L'addio al Real deciso dopo l'Arsenal. Con il Brasile ho una missione"

Carlo Ancelotti ha cominciato da qualche giorno la sua avventura sulla panchina della nazionale brasiliana dopo l'addio commovente al Bernabeu e al Real Madrid. Il tecnico italiano ha spiegato le ragioni della sua decisione ai microfoni di Marca: "È facile: è la squadra migliore del mondo. Non lo dico io, lo dicono le cinque stelle sulla sua maglietta. Adesso la mia sfida è arrivare alla sesta. L'Italia? Adesso è allenata da un mio amico, Spalletti, che è un grande allenatore. Non mi hanno chiamato, cosa che il Brasile ha fatto molto tempo fa. Ora le circostanze erano favorevoli e ho accettato pienamente la sfida di portare la sesta Coppa del Mondo in Brasile, ma per farlo abbiamo bisogno che l'intero Paese sia dalla nostra parte.

La nazionale è diversa da un club. Ho avuto l'esperienza come assistente di Sacchi e ho sempre desiderato farlo. Il Brasile deve sostenere la squadra, i giocatori devono essere umili e sostenere i loro compagni. Senza umiltà si può fare ben poco. Una Coppa del Mondo è qualcosa di diverso da qualsiasi titolo di club: hai sulle spalle un intero Paese ed è per questo che ha sempre catturato la mia attenzione".

Qual è la differenza rispetto alla chiamata di due anni fa?

"Ho sempre detto la verità. La mia priorità è sempre stata il Real Madrid. Il club mi aveva offerto il rinnovo del contratto e non ho avuto esitazioni. Ho sempre detto che sarei rimasto al Real Madrid il più a lungo possibile".

Perché non hai lasciato dopo la Coppa del Mondo per Club?

"I risultati non sono stati quelli attesi. Anche il gioco della squadra non è stato buono ed era giunto il momento di fare qualcosa. Dopo la partita contro l'Arsenal ne abbiamo parlato e abbiamo deciso. La squadra non stava andando bene ed è stato allora che abbiamo capito tutti che era meglio che io guardassi al Brasile".

Hai sempre detto di essere felice al Real Madrid e che è il posto migliore in cui vivere.

"E lo ripeterò tutte le volte che sarà necessario. Non mi pento di nulla, mi sono divertito dal primo all'ultimo giorno. L'ultimo non tanto...".

Ed è questo il modello che desideri per il tuo Brasile, non è così?

"Il mio Brasile giocherà come il Real Madrid, ma non come il Real Madrid di quest'anno, bensì come il Real Madrid dell'anno scorso. Questo è ciò che voglio".

Quindi è un addio?

"Ci rivedremo. Non lasci mai veramente il Real Madrid. La città mi ha trattato meravigliosamente, il rispetto che ho sentito ogni giorno è stato speciale. Non c'è niente come il Real Madrid. Anche Milano per me è stata molto speciale. Penso che ciò che ho vissuto nel Real Madrid sia impossibile da sperimentare in qualsiasi altra squadra. Le tre finali, quelle partite, l'atmosfera al Bernabéu... tutto".