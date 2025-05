Roma, Gasperini riflette: intanto per la panchina spunta l'ipotesi Terzic

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Quello di Gian Piero Gasperini è il nome più caldo per la panchina della Roma. Il tecnico dell'Atalanta è sempre più vicino ad approdare nella Capitale, ma dall'incontro andato in scena con i Friedkin in Toscana non è emerso un accordo definitivo. Gasp vorrebbe avere delle garanzie di carattere organizzativo e, soprattutto, tecniche e di mercato, motivo per cui nei prossimi giorni le due parti potrebbe vedersi nuovamente.

In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi, il club giallorosso ha iniziato a tutelarsi sondando altri profili, tra cui spicca quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. Nelle prossime ore potrebbe esserci un contatto con gli agenti del tecnico tedesco, ma molto potrebbe dipendere da come andrà il secondo incontro con Gasperini.

