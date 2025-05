Fiorentina, ore caldissime in casa viola: verso l'addio anche Pradè?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina. La decisione di Palladino di dimettersi, nonostante il rinnovo fino al 2027, ha fatto scoppiare in casa viola una vera e propria bomba. In queste ore sono tante le riflessioni che sta facendo anche il ds Pradè con il ds che è a un bivio: rimanere oppure rassegnare le sue dimissioni.

La contestazione da parte della Curva Fiesole e la situazione difficile di questa ultima settimana non aiutano di certo nelle decisioni e, a questo, si aggiungono anche alcuni casi spinosi da risolvere come la permanenza di giocatori importanti come De Gea e Kean oltre alla scelta del nuovo allenatore. Insomma una situazione difficile che però dovrà essere risolta nel minor tempo possibile per programmare la prossima stagione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.